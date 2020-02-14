Китайские медики открыли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Китайские врачи разработали эффективный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом: больным переливают плазму крови от выздоравливающих. Как сообщают власти страны, таким образом удалось спасти более 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.

Отмечается, что кровь идущих на поправку содержит в себе много антител, необходимых для борьбы с инфекцией. До переливания, ее естественно, проверяют и «очищают» от всех вредных составляющих. По последним данным, зараженных в КНР уже почти 60 тысяч, более 1300 пациентов умерли, вылечить удалось почти 6 тысяч человек.

С сегодняшнего дня российские авиакомпании прекращают все чартерные рейсы в Китай. Теперь туда летает только «Аэрофлот», и только в четыре города - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Гостиничная сеть «Хилтон» временно закрывает в Китае 150 отелей.