Вандалы осквернили братскую могилу советских воинов в Софии
Российское посольство потребовало от местных властей найти и наказать вандалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вандалы осквернили братскую могилу советских воинов в столице Болгарии Софии. Неизвестные сбили с мраморного монумента советскую символику и повредили скульптуры солдат. Пока преступников не нашли.
В российском посольстве назвали действия вандалов кощунственным актом, потребовали от властей наказать виновных и восстановить монумент к празднованию 75-летия Победы.
В братской могиле в квартале Лозенец захоронены 154 солдата и офицера Красной Армии, которые скончались от ран в госпиталях Софии в годы Великой Отечественной войны.