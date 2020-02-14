Дорога мира: трассу М-5 открыли для простых сирийцев

Международную автотрассу М-5 в Сирии, которую освободили правительственные войска, открыли для местных жителей. Теперь они могут свободно, а главное - безопасно, передвигаться из Алеппо в Дамаск и другие города.

Единственное препятствие - турецкий блокпост, через который пока пропускают только российские военные машины, а гражданским приходится делать небольшой крюк. Но даже это мелочи, по сравнению с полным отсутствием транспортного сообщения, отмечают местные жители.

По обочинам трассы до сих пор можно увидеть осколки мин, последствия артиллерийских ударов, а на отбойниках следы от пуль. Долгое время транспортная магистраль находилась под контролем боевиков и только после освобождения ключевых городов Маарет ан-Нуман и Саракиб контроль над дорогой удалось вернуть официальному Дамаску.

До войны шоссе было одним из главных торговых маршрутов, который обеспечивает экономическую связь не только между сирийскими городами, но и с зарубежными странами. Совсем скоро по дороге потянутся дальнобойщики. В Сирии освобождение автодороги М-5 называют не только военной, но и политической победой и большим шагом к восстановлению единства страны.