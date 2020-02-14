Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 500 человек

Число зараженных новым видом коронавируса вне территории Китая перешло психологическую отметку и составило 505 подтвержденных случаев инфицирования, сообщает телеканал CGTN.

По данным на утро пятницы, 14 февраля, в Китае число заболевших выросло до 64 627 человек, количество летальных исходов составило 1483 случая. Вне материковой части Китая погибли трое инфицированных: в Гонконге, Японии и Филиппинах.

В Китае резко выросло число зарегистрированных новых случаев инфицирования коронавирусом. Это связано с введением расширенных критериев, при которых диагноз считается подтвержденным на основе анализа симптомов.