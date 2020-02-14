Оставленных в Шереметьево детей передали матери

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец 26 января бросил одних в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В настоящий момент один из детей посещает школу, второй - детский сад. С обоими мальчиками работают психологи. Сейчас краевыми властями рассматривается вопрос о бесплатном летнем оздоровлении детей, добавили в ведомстве.

«Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы краевого Минобразования.

Накануне отца детей задержали в Хабаровске. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: «Оставление в опасности» и «Кража». По мере расследования инцидента, появилась информация о систематическом истязании детей и бывшей супруги.

Так же в Следственном комитете установили, что семья неоднократно попадала в поле зрения социальных служб, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей.