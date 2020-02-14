«Крылатая гвардия»: под Ростовом-на-Дону прошел финал этапа масштабного марш-броска ВДВ

Командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков встретил команду «крылатой гвардии» на финише этапа комбинированного марш-броска в Ростовской области. Марш-бросок, который проходит по территории 22-х регионов России, посвящен юбилею Победы и 90-й годовщине со дня образования ВДВ.

Один из этапов масштабного лыжного перехода завершился в станице Тацинской.

«Новороссийскому десантно-штурмовому соединению удостоена честь представлять ВДВ здесь, на ростовской земле, в Тацинском районе, в этом прекрасном донском крае, где шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной Войны», - отметил Сердюков.

Участников марш-броска также поприветствовали руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители Донского казачества, Всероссийского движения «Юнармия» и жители станицы Тацинская.

После митинга командующий ВДВ в краеведческом музее поздравил ветерана войны Клавдию Ивановну Костенко и принял в отряд «Юнармия» с десантным уклоном школьников района.

Комбинированный марш-бросок ВДВ завершится 19 февраля в преддверии Дня Защитника Отечества на Поклонной горе в Москве.