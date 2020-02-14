Пассажиры лайнера Westerdam сошли на землю после недели скитаний: видео

Пассажиры круизного лайнера Westerdam спустились на берег в Камбожде. Судно с более чем двумя тысячами человек на борту не могло причалить более недели из-за подозрения на коронавирус.

В камбоджийский порт Сиануквиль судно прибыло 13 февраля. Утром следующего дня пассажирам дали разрешение на спуск на сушу.

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Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно сделает заходы в ряд японских портов, однако власти Страны восходящего солнца нарушили эти планы из-за опасений наличия на борту людей с подозрением на новый коронавирус. Позже заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань, Гуам и Таиланд.

На борту судна находились семь туристов из России и одна россиянка в составе экипажа. Доставить их на родину посольство РФ в Камбодже пообещало до 15 февраля.