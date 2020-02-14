Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Женщина упала из окна горящей квартиры в Москве: видео с места

Тамара Астапенкова
05:34 14.02.2020
По данным экстренных служб, пожар ликвидирован, устанавливаются причины возгорания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве на Хорошевском шоссе произошло возгорание квартиры на втором этаже жилого дома. В результате происшествия пострадал один человек, выпав из окна, сообщили «Звезде» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В 03.11 поступило сообщение о пожаре по адресу: ш. Хорошевское, дом 82, корпус 11, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 2 этаже 5-этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

© ТРК "Звезда"

По предварительной информации, пострадавшая от пожара женщина, выпала из окна. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В целях безопасности 15 жильцов эвакуировались на улицу самостоятельно. В 03.42 пожар был ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.02.2020, 17:02
США ввели санкции против трех российских организаций
Дата14.02.2020, 02:59
«Искандеры» в лесах Оренбурга: кадры тактических учений ракетчиков
Дата13.02.2020, 14:14
«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.02.2020, 14:19
В УВЗ рассказали о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»
Дата13.02.2020, 09:52
Хроника противостояния смерти: Минобороны рассекретило уникальные документы по случаю 75-летия освобождения Будапешта от нацистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:01 В стране и мире
Видео
Пассажиры лайнера Westerdam сошли на землю после недели скитаний: видео
05:34 В стране и мире
Видео
Женщина упала из окна горящей квартиры в Москве: видео с места
05:13 В стране и мире
Видео
«Повлиял на выбор моей профессии»: ведущий «Служу России» рассказал о судьбе своего деда-фронтовика
04:51 В стране и мире
Видео
«Крылатая гвардия»: под Ростовом-на-Дону прошел финал этапа масштабного марш-броска ВДВ
04:26 Эксклюзив
Видео
«Без права передачи»: ветеран об идее закрепить неотчуждаемость территорий РФ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Колонна турецкой техники входит в Идлиб: Минобороны РФ опубликовало видео с БПЛА
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.