Женщина упала из окна горящей квартиры в Москве: видео с места

В Москве на Хорошевском шоссе произошло возгорание квартиры на втором этаже жилого дома. В результате происшествия пострадал один человек, выпав из окна, сообщили «Звезде» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В 03.11 поступило сообщение о пожаре по адресу: ш. Хорошевское, дом 82, корпус 11, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 2 этаже 5-этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадавшая от пожара женщина, выпала из окна. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В целях безопасности 15 жильцов эвакуировались на улицу самостоятельно. В 03.42 пожар был ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания.