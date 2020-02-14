«Повлиял на выбор моей профессии»: ведущий «Служу России» рассказал о судьбе своего деда-фронтовика

Журналисты телеканала «Звезда» приняли участие в масштабном мультимедийном проекте «Дорога памяти». Им есть что рассказать о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Среди них - дед ведущего «Новости недели» и «Служу России» Юрия Подкопаева, Михаил Тимофеевич Подкопаев.

«Подкопаев Михаил Тимофеевич. Мой дед. Он прошел всю войну, домой вернулся в 1946 году с Дальнего Востока. Он вернулся в школу, поскольку был сельским учителем. Иногда он мне рассказывал о войне. Мне очень нравилось, когда дед надевал пиджак с орденами и медалями. Именно он повлиял на выбор моей профессии: в 15 лет я поступил в Суворовское военное училище. Я навечно сохранил память о нем», - рассказал Подкопаев.

Главной целью мультимедийного музея «Дорога памяти», который создается в подмосковном парке «Патриот», является сохранение истории и рассказ о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ежедневно экспозиция уникального музея пополняется новыми фотографиями ветеранов и воспоминаниями их родственников. Оставить память о своих близких, защищавших Родину на поле боя или в тылу, может каждый. Для этого необходимо предоставить сведения о героях на сайте проекта или передать данные через ближайший военкомат. Проконсультироваться можно в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.