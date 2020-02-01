Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

78 лет спустя: полицейские разыскали сестер, разлученных в 1942 году в Сталинграде

Тамара Астапенкова
04:04 01.02.2020
В Челябинске за помощью к сотрудникам МВД обратилась жительница, которая сообщила, что ее мать, 1928 года рождения, разыскивает свою старшую сестру.
© Видео: МВД России © Фото: МВД РФ

В Челябинской области полицейские разыскали родных сестер, которые потерялись еще во время Великой отечественной войны. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу», - объяснила Волк.

Сестры потеряли друг друга в Сталинграде в 1942 году во время эвакуации. Но в базах данных женщины с таким именем и годом рождения нигде не числилась. Сотрудники МВД начали собирать и изучать всю информацию, которая могла бы помочь в поисках. И на сайте одной из популярных телепрограмм они прочитали похожую историю, в которой имя и даты рождения женщины отличались от указанных в обращении.   

«В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года», - объяснила Волк.

Полицейские связались с обеими женщинами и убедились, что они являются родственницами. На днях в Челябинске, 78 лет спустя, встретились две родные сестры Розалина и Юлия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 02:00
Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС
Дата31.01.2020, 05:00
Чистое небо: комплексы «Панцирь-С1» уничтожили «вражеские» беспилотники под Новосибирском
Дата31.01.2020, 12:59
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:58 В стране и мире
Видео
Экономический дрейф: посол РФ в Британии рассказал о курсе Лондона после Brexit
04:34 В стране и мире
Роспотребнадзор дал советы по использованию медицинских масок
04:04 В стране и мире
Видео
78 лет спустя: полицейские разыскали сестер, разлученных в 1942 году в Сталинграде
03:54 В стране и мире
Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
03:21 В стране и мире
В ЕС рассказали об отношениях с Британией после Brexit
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео
Видео
Опустевший Ухань: опубликованы кадры из зараженного китайского города
Видео
Опубликовано видео из салона «заминированного» самолета в Домодедово
Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter
Американские СМИ назвали пять самых мощных подводных лодок мира
В Роскачестве сравнили пользу растительного и оливкового масла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.