78 лет спустя: полицейские разыскали сестер, разлученных в 1942 году в Сталинграде

В Челябинской области полицейские разыскали родных сестер, которые потерялись еще во время Великой отечественной войны. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу», - объяснила Волк.

Сестры потеряли друг друга в Сталинграде в 1942 году во время эвакуации. Но в базах данных женщины с таким именем и годом рождения нигде не числилась. Сотрудники МВД начали собирать и изучать всю информацию, которая могла бы помочь в поисках. И на сайте одной из популярных телепрограмм они прочитали похожую историю, в которой имя и даты рождения женщины отличались от указанных в обращении.

«В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года», - объяснила Волк.

Полицейские связались с обеими женщинами и убедились, что они являются родственницами. На днях в Челябинске, 78 лет спустя, встретились две родные сестры Розалина и Юлия.