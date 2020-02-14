«Непрекращающийся подвиг»: автор книги о разведчике Ботяне описал его жизнь

Ушедший из жизни разведчик Алексей Ботян был патриотом, совершившим множество подвигов для Родины, жизнелюбивым и светлым человеком. Воспоминаниями о нем поделился полковник в отставке Службы внешней разведки РФ и автор книги «Не рядовой солдат страны» Владимир Суродин.

«Это великий патриот, это великий гражданин, это настоящий человек. Такими людьми можно и нужно гордиться, они должны остаться в памяти людской. За свою жизнь Алексей Николаевич совершил великое множество подвигов, по сути дела - это непрекращающийся подвиг», - сказал он «Звезде».

Суродин вспомнил случай из фронтовой жизни Ботяна: однажды его напарник совершил предательство и ушел к немцам.

«Он говорил: "Я не понимаю, как это он меня не застрелил, не привел, он же мог это запросто сделать". Я долго думал на эту тему и я понял: это настолько жизнелюбивый человек, настолько дружелюбный, настолько открытый. Это светлая личность, я бы сказал - святая. И даже у предателя не поднялась рука уничтожить такого замечательного человека», - рассказал Суродин.

Он добавил, что на праздновании своего столетнего юбилея в штаб-квартире разведки Ботян в ответ на каждое поздравление вставал и говорил: «Я - солдат, я готов выполнить новое задание Родины».

Герой РФ Алексей Ботян скончался 13 февраля на 104-м году жизни. Наиболее известен его подвиг по спасению польского Кракова от уничтожения в 1945 году. Личность прославленного разведчика легла в основу советской киноленты «Майор Вихрь».