Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Непрекращающийся подвиг»: автор книги о разведчике Ботяне описал его жизнь

Анна Касаткина
03:56 14.02.2020
Владимир Суродин рассказал, что убить такого светлого человека, как Ботян, не поднялась рука даже у предателя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Библио-Глобус, YouTube

Ушедший из жизни разведчик Алексей Ботян был патриотом, совершившим множество подвигов для Родины, жизнелюбивым и светлым человеком. Воспоминаниями о нем поделился полковник в отставке Службы внешней разведки РФ и автор книги «Не рядовой солдат страны» Владимир Суродин.

«Это великий патриот, это великий гражданин, это настоящий человек. Такими людьми можно и нужно гордиться, они должны остаться в памяти людской. За свою жизнь Алексей Николаевич совершил великое множество подвигов, по сути дела - это непрекращающийся подвиг», - сказал он «Звезде».

Суродин вспомнил случай из фронтовой жизни Ботяна: однажды его напарник совершил предательство и ушел к немцам.

«Он говорил: "Я не понимаю, как это он меня не застрелил, не привел, он же мог это запросто сделать". Я долго думал на эту тему и я понял: это настолько жизнелюбивый человек, настолько дружелюбный, настолько открытый. Это светлая личность, я бы сказал - святая. И даже у предателя не поднялась рука уничтожить такого замечательного человека», - рассказал Суродин.

Он добавил, что на праздновании своего столетнего юбилея в штаб-квартире разведки Ботян в ответ на каждое поздравление вставал и говорил: «Я - солдат, я готов выполнить новое задание Родины».

Герой РФ Алексей Ботян скончался 13 февраля на 104-м году жизни. Наиболее известен его подвиг по спасению польского Кракова от уничтожения в 1945 году. Личность прославленного разведчика легла в основу советской киноленты «Майор Вихрь».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.02.2020, 17:02
США ввели санкции против трех российских организаций
Дата14.02.2020, 02:59
«Искандеры» в лесах Оренбурга: кадры тактических учений ракетчиков
Дата13.02.2020, 14:14
«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.02.2020, 14:19
В УВЗ рассказали о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»
Дата13.02.2020, 09:52
Хроника противостояния смерти: Минобороны рассекретило уникальные документы по случаю 75-летия освобождения Будапешта от нацистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:56 В стране и мире
Видео
«Непрекращающийся подвиг»: автор книги о разведчике Ботяне описал его жизнь
03:27 В стране и мире
Еще 126 смертей: число жертв коронавируса в Китае выросло до 1483 человек
02:59 Армия
Видео
«Искандеры» в лесах Оренбурга: кадры тактических учений ракетчиков
02:53 Армия
Видео
Белая эскадрилья: кадры учений бомбардировщиков Ту-22М3 в небе Иркутска
02:19 В стране и мире
Треть населения Украины может лишиться медицинской помощи
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Колонна турецкой техники входит в Идлиб: Минобороны РФ опубликовало видео с БПЛА
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.