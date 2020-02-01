Роспотребнадзор дал советы по использованию медицинских масок

Вирусы гриппа передаются от человека к человеку чаще всего воздушно-капельным путем, когда заболевшие люди говорят, чихают или кашляют, рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство дало рекомендации о использовании одноразовых медицинских масок.

«Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Когда человек ухаживает за больным гриппом, то ему следует надеть маску. Если появились первые признаки респираторного заболевания, то тоже необходимо надеть маску, чтобы защитить окружающих от инфицирования.

«Носите маску, когда находитесь в людных местах, во время сезонного подъема заболеваемости гриппом. Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. Меняйте маску каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Маски после использования необходимо утилизировать и обязательно вымыть руки. При правильном использовании, одноразовая медицинская маска является эффективным средством профилактики заболевания и предотвращения распространения инфекции, добавили в ведомстве.