Еще 126 смертей: число жертв коронавируса в Китае выросло до 1483 человек

К семи часам утра пятницы, 14 февраля, в Китае имеют положительный результат на коронавирус 64 627 человек, из которых 1 483 скончались (1357 сутки назад). В эпицентре распространения болезни, - провинции Хубэй, - выявлено 4823 новых случаев инфицирования и зарегистрированы 116 новых смертей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Начиная с четверга, в Китае резко выросло число новых случаев инфицирования. Это связано с введением расширенных критериев, при которых диагноз считается подтвержденным на основе анализа симптомов. В результате 13 февраля число зарегистрированных новых случаев заболевания за сутки увеличилось почти на 15 тысяч. Поэтому сейчас выдвигаются предположения, что официальные данные значительно ниже реальной картины, сложившейся в стране.

Ранее вирусолог ВОЗ предположил, что новым типом коронавируса могут заразиться до двух третей населения планеты. А карантин, предпринятый китайскими властями, может только замедлить распространение болезни.