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ВОЗ объявила состав международной миссии в Китай

Тамара Астапенкова
23:24 14.02.2020
Задачей миссии является сбор и получение дополнительной информации по коронавирусу COVID-19.
ВОЗ объявила состав международной миссии в Китай
© Фото: Miguel Candela, Keystone Press Agency, Globallookpress

В ближайшие выходные в Китай прилетят эксперты международной группы ВОЗ для исследования эпидемии коронавируса COVID-19. О начале работы совместной миссии Всемирной организации здравоохранения и КНР сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ожидаем, что вся команда приедет в выходные. Миссия состоит из 12 экспертов ВОЗ и такого же числа экспертов из Китая», - заявил  Гебрейесус на ежедневном брифинге.

Сообщается, что задачей миссии является сбор и получение дополнительной информации по коронавирусу COVID-19. Особое внимание будет уделяться пониманию способа передачи инфекции. Миссия планирует посетить три провинции, чтобы понять сложившуюся картину с распространением коронавируса и предпринимаемых мерах реагирования.

Ранее китайские врачи рассказали об эффективном методе лечения нового типа коронавируса. Инфицированным больным начали переливать плазму крови от выздоравливающих людей. По информации властей Китая, благодаря новому методу лечения удалось спасти более десятка пациентов.

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