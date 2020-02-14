Пытался избежать трагедии: в Волгограде водитель попал под колеса своего автобуса
Мужчина попытался остановить самопроизвольно сдвинувшийся с места автомобиль.
© Видео: kwer jack YouTube © Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгограде рейсовый автобус переехал своего водителя. ЧП произошло около заправочной станции.
Около 22 часов 14 февраля маршрутный автобус №95 остановился на заправке по улице Николая Отрады. Шофер вышел из машины, и внезапно она тронулась с места и покатилась на проезжую часть. Чтобы не допустить крупной аварии на дороге, водитель попытался остановить ЛИАЗ, но упал и попал под колеса.
Мужчина погиб, а автомобиль съехал в кювет. Пассажиров на момент инцидента в салоне автобуса не было, сообщает v1.ru. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.