Пытался избежать трагедии: в Волгограде водитель попал под колеса своего автобуса

В Волгограде рейсовый автобус переехал своего водителя. ЧП произошло около заправочной станции.

Около 22 часов 14 февраля маршрутный автобус №95 остановился на заправке по улице Николая Отрады. Шофер вышел из машины, и внезапно она тронулась с места и покатилась на проезжую часть. Чтобы не допустить крупной аварии на дороге, водитель попытался остановить ЛИАЗ, но упал и попал под колеса.

Мужчина погиб, а автомобиль съехал в кювет. Пассажиров на момент инцидента в салоне автобуса не было, сообщает v1.ru. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.