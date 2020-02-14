«Угрозы не было, обоснование ложное»: Конгресс США раскритиковал отчет Трампа об убийстве Сулеймани

Администрация Белого дома представила Конгрессу США юридический отчет с обоснованием правовых и политических причин атаки на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

После ознакомления конгрессмены заявили, что в документе нет упоминаний о неминуемой угрозе для американских граждан. А именно этим Вашингтон объяснял свое решение ликвидировать Сулеймани.

В Конгрессе отметили, что представленный отчет противоречит утверждениям президента Дональда Трампа.

«В объяснении администрации, содержащемся в этом отчете, не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным», - заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел.

Он отметил, что в качестве обоснования убийства иранского генерала Трамп сослался на разрешение использовать военную силу в Ираке, которое Конгресс представил Белому дому в 2002 году.

Энгел назвал такое объяснение абсурдным, потому что разрешение было дано только для того, чтобы противостоять Саддаму Хусейну, который тогда занимал пост президента Ирака.

«Этот закон не имеет никакого отношения к Ирану или представителям правительства Ирана в Ираке», - подчеркнул представитель Конгресса.

Напомним, что ситуация вокруг Ирана резко обострилась в начале января 2020 года. Третьего числа ВС США нанесли удар по багдадскому аэропорту, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Тегеран в ночь на 8 января выпустил ракеты по двум иракским базам, которые использовались американскими военными.