Стрельба по-македонски: автор фильма про Алексея Ботяна рассказал о непревзойденности легендарного «Вихря»

Журналист и телеведущий Алексей Рафаенко рассказал о впечатлениях, которые остались у него после общения с легендарным разведчиком Алексеем Ботяном после съемок фильма о нем. Рафаенко вспоминает его как уникального и неповторимого во многом человека.

«Мы часто с ним общались и действительно много вещей в нем зацепили: и то, что он играет в шахматы и обыгрывает, и то, что в 95 лет он ездил сам на метро через всю Москву играть в волейбол с мужиками 30-40 лет», - поделился автор фильма.

Одним из самых запоминающихся моментов при съемках оказалось посещение Ботяном тира 45-го полка ВДВ.

«Думаем: ну это смешно, куда мы дедушку повезем в тир, 95 лет, преклонный возраст. Там тоже скептически встретили нашу съемочную группу и нашего героя: “ну дедушка, ну постреляет, ну давайте поставим, пусть стрельнет”. Ну и когда Алексей Николаевич стал выбивать 9, 10, из всех видов оружия, чуть ли не по-македонски с двух рук, сначала все разговоры смолкли, потом стали на него все эти десантники и разведчики, которые тоже бывалые, на него смотреть как-то по-другому, подходить уже, фотографироваться, общаться. Было произведено серьезное впечатление, а для него это не сказать, чтоб было что-то сверхъестественное», - рассказал Рафаенко.

Автор фильма выразил мнение, что самая большая боль от того, что Ботян ушел, заключается в том, что багаж знаний, которым он обладал и передавал всем поколениям, которые застал при жизни, не восполнит ни один фильм и ни одна книга.

«Конечно, это самая серьезная боль и печаль для всех, кто его лично знал», - подытожил Рафаенко.

Героический разведчик Алексей Ботян умер в 103 года. Война застала его в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе Ботян был направлен во вражеский тыл, где руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания.