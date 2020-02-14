Императорский стиль: на выставке в Санкт-Петербурге показали художественные работы Александра III

В Санкт-Петербурге на выставке «Александр III. Император и коллекционер» представили рисунки князя Александра Александровича, выполненные им еще в мальчишеском возрасте. Однако, смотря на них, сразу не скажешь, что ему на тот момент было всего лишь девять лет.

Талант к живописи император максимально развить не успел, но вместо этого стал коллекционировать произведения искусства и ценителем русской живописи. Уникальная выставка в Русском Музее приурочена к 175-летию императора. Ее задача - рассказать об Александре как о популяризаторе отечественного искусства.

Именно Александр III сделал модным «русский стиль». Император дружил с художниками Васнецовым, Репиным, Поленовым, Крамским. Даже меню для царского стола оформляли живописцы.

Самый роскошный экспонат выставки - золоченный коронационный трон. Изначально он принадлежал отцу Александра III, но перед своей коронацией он попросил переделать его на свой вкус.

Сотни экспонатов собраны из 15 российских музеев, от Третьяковской галереи до Эрмитажа. В отдельном зале собраны серии работ придворного живописца Михаила Зичи. Он находился вместе с царской семьей, когда их поезд потерпел крушение. Известно, что император удерживал крышу вагона на своих плечах, пока не подоспела помощь. Художник сделал наброски прямо на месте.

Эта катастрофа подорвала богатырское здоровье Александра III. Он умер, так и не успев осуществить свою идею - открыть в Петербурге первый музей национального искусства. Именно личная коллекция царя стала основой экспозиции Русского музея, который и сейчас носит его имя.

Уникальная выставка, посвященная императору и коллекционеру, проработает до мая.