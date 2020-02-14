Бастрыкин передал дело о трагическом ДТП под Псковом в центральный аппарат СКР

Напомним, в четверг, 13 февраля, в 0:29 по московскому времени на 475 километре федеральной трассы Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло столкновение , в результате которого погибли восемь граждан Украины, еще двое пострадали.

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