Бастрыкин передал дело о трагическом ДТП под Псковом в центральный аппарат СКР
Дело передается с целью проведения дальнейшего тщательного расследования.
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о трагическом ДТП под Псковом, в котором погибли восемь граждан Украины, в центральный аппарат ведомства.
«Председателем СК России поручено передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования», - сообщается на официальном сайте СКР.
Напомним, в четверг, 13 февраля, в 0:29 по московскому времени на 475 километре федеральной трассы Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло столкновение, в результате которого погибли восемь граждан Украины, еще двое пострадали.