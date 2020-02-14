Треть населения Украины может лишиться медицинской помощи

Почти треть населения Украины не сможет получать бесплатную медицинскую помощь из-за реформы, второй этап которой стартует с 1 апреля. Об этом заявил депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами, а таких меньше 70% населения», - подчеркнул Бойко.

По информации депутата, договора с участковыми врачами заключили менее 30 миллионов украинцев. Остальным придется платить за медицинское обслуживание из своего кармана или лечиться народными средствами.

«Почти 13 миллионов человек автоматически выпадают из программы медгосгарантий и останутся без бесплатной медицинской помощи, поскольку без «прикрепления» участковый врач не имеет права бесплатно принимать пациента и выдавать направления для дальнейшего бесплатного лечения», - подытожил Бойко в интервью, опубликованном на сайте партии.

По мнению Бойко, медицинская отрасль должна финансироваться минимум 5% ВВП, а не 3%, как происходит это сейчас. И только при таком условии можно начать проводить реформы в здравоохранении.