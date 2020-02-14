Пиманов представил фильм «Несокрушимый» в пансионе воспитанниц МО РФ

В пансионе воспитанниц Минобороны России прошла открытая научно-практическая конференция «Знамя Победы – наука!». Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие воспитанницы, суворовцы, нахимовцы, кадеты из всех довузовских общеобразовательных организаций российского министерства обороны.

Всего на научно-практической конференции свои работы, так или иначе связанные с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне, представили ребята из 23 регионов России.

Посетил мероприятие и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. Он также является продюсером художественного фильма «Несокрушимый» режиссера Константина Максимова.

В основе картины лежит реальная история подвига экипажа советского танка КВ-1 под командованием Семена Коновалова. Сам фильм ребята смогли посмотреть накануне открытия конференции.

Кроме того, в рамках конференции для ребят прошли мастер-классы, творческие встречи и лекции.