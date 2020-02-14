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«Бомбовый холокост»: как США и Англия разрушили наследие Дрездена во время Войны

Егор Левин
Константин Худолеев
21:24 14.02.2020
Годами позднее Советский Союз вернул Германии более 1200 предметов искусства, взятых из разрушенного города для восстановления.
«Бомбовый холокост»: как США и Англия разрушили наследие Дрездена во время Войны
© Фото: Robert Michael, Globallookpress

Англо-американская авиация практически уничтожила 75 лет назад Прагу и Дрезден. В основном, погибли мирные жители и беженцы. Эксперты уверены, что смысла в бомбежке не было, но историю уже не переписать. В память о жертвах в Дрездене состоялась траурная церемония: в живой «цепи» вместе с людьми встал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Тысячи тонн фугасных и зажигательных снарядов устроили «бомбовый холокост». В десятках километров восточнее советские войска под командованием маршала Конева сражались с оккупантами. Его дочь Наталья вспоминает, что Дрезден был свободным городом и не должен был подвергаться бомбежкам.

«Многие семьи приехали туда, чтобы спастись, там было много детей. И в эту ночь огромное количество людей погибло, это был центр города - то пространство, что было заполнено историческими зданиями», - рассказала она.

Тем временем, в ЦРУ рассекретили уникальные документы, в соответствии с которыми американцы указывают, что вина за ковровые бомбардировки якобы лежит на Советском Союзе. Это могло бы стать эффективной пропагандой, но все попытки сделать это оказались тщетными.

Город был освобожден в мае 1945 года солдатами Красной армии. Они рассказывали, как находили под развалинами множество тел. В заброшенных шахтах разведчики нашли сокровища дрезденской картинной галереи. Командованием было принято решение вывезти сокровища на реставрацию в СССР. Затем в 1955 году их вернули обратно в Германию.

Всего Советский Союз вернул в Дрезден более 1200 предметов искусства, но многое утеряно безвозвратно после страшной бомбежки музеев, церквей и домов тех, кто даже не держал в руках оружия.

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