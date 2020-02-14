Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз». Политик требует признать незаконной выплату премий топ-менеджерам нефтегазовой компании по итогам арбитражного спора с «Газпромом».

Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

«Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия кабинета министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины", которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений (премий) руководству НАК "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над ПАО "Газпром" и просит воздержаться от совершения действий по их выплате», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что Ляшко также попросил признать противоправной бездеятельность правительства, которое, по его мнению, не обеспечило контроль за эффективностью управления «Нафтогазом». Бывший депутат также считает, что руководство компании нужно обязать вернуть вознаграждения.

Россия и Украина 20 декабря подписали пятилетний протокол по газовому сотрудничеству. По этому документу «Газпром» перечислил украинской стороне 2,9 млрд долларов, согласно решениям Стокгольмского арбитража. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по контракту руководству «Нафтогаза» за сделку полагается 29 миллионов долларов, и назвал это неприемлемым.