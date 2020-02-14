В МАК приступили к расследованию жесткой посадки Ми-8 на Ямале

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию инцидента, произошедшего на Ямале. Там, в районе порта Сабетта, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате этого погибли два человека.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

Ранее по данному факту в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. В качестве основных причин жесткой посадки называются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, инцидент произошел в ЯНАО в пятницу, 14 февраля. Вертолет авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку. Двое погибли.