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Мантуров: лайнеры SSJ-100 войдут в парк авиакомпании для ДФО

Егор Левин
20:53 14.02.2020
Закупка проводится в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.
Мантуров: лайнеры SSJ-100 войдут в парк авиакомпании для ДФО
© Фото: UAC, Globallookpress

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока. По предварительной информации, их число в первой партии составит 20 штук.

«Для ОАК это хороший заказ», - цитирует РИА Новости заявление Мантурова.

Закупка SSJ-100 проводится в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о создании авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе.

Между тем, Sukhoi Superjet 100 получит российские двигатели и новое крыло. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, запущено несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем.

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