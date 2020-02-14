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«Пешком по "Дороге жизни"»: ветеран контрразведки Лоншаков рассказал о прорыве блокады Ленинграда

Ирина Лосик
Мария Барабанова
19:58 14.02.2020
Полковник в отставке рассказал о боевом крещении, случившемся сразу после окончания учебы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном участникам Великой Отечественной войны, свою героическую историю рассказал ветеран УКР «СМЕРШ» НКО СССР полковник в отставке Николай Лоншаков.

Его призвали в Советскую армию после окончания 10 класса школы. 15 сентября 1942 года его в группе призывников привезли во Владимирскую область, Гороховецкий район.

«Закончили мы учебу. Всем нам, выпускникам, в том числе и мне, присвоили звание младшего сержанта и направили нас, выпускников, в группу прямым сообщением на Ленинградский фронт. Это было, было в декабре месяце 12 числа. Нас привезли на берег Невского, Ладожского озера. Высадили, подождали мы вечернего затемнения. Выстрелили и мы пошли по «Дороге жизни» пешочком 34 километра», - рассказал Лоншаков.

Вместе с товарищами им удалось прорвать блокаду Ленинграда - это произошло 18 января 1943 года. Ленинградцы встречали солдат с радостью и со слезами на глазах.

«Вот это мое было первое боевое крещение. В этом боевом крещении я получил ранение в голову, но не очень тяжелое», - вспоминает Лоншаков.

Следующим боем, в котором довелось участвовать ветерану, стало наступление в июле 1943 года - так называемая «Синявинская операция». В наступление пошла 45-я гвардейская дивизия, а 5-я рота, в составе которой был Лоншаков, помогала гвардейцам, но попала под могучий артиллерийский минометный огонь. От роты почти никого не осталось.

«За весь период нахождения на ленинградском фронте я не слышал ни от одного солдата, что немец может нас победить. Мы знали, рано или поздно, после некоторых неудач, мы должны быть победителями и дойти до Берлина», - подытожил Лоншаков.

Поделиться историей своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны может любой желающий. На сайте Минобороны России открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. После проверки они войдут в одноименную мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.

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