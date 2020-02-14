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Жительнице Астрахани отказали в пособии из-за двух мертворожденных детей

Иван Линдеманн
Карина Харитонова
20:12 14.02.2020
У Зульфии Бахмутовой - одна полуторагодовалая дочь, двое других - умерли до рождения, но центр соцподдержки требует доказательств.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительнице Астрахани Зульфие Бахмутовой полтора года не давали положенные по закону пособия на первенца. Ведь, по данным ЗАГСа, детей у женщины трое. Но первого ребенка она родила мертвым на 6 месяце. Еще раньше прервалась вторая беременность.

«У меня есть справка о рождении, что он родился мертвым, на второго ребенка документов не выдается по закону, так как он является выкидышем, вес не позволяет ему вообще считаться ребенком.  А центр социальной поддержки требует у меня доказательств», - рассказывает Зульфия.

Зато есть первый и единственный ребенок - полуторагодовалая Марьям. Но в социальной защите девочку считают третьей, учитывая две предыдущие беременности мамы. Убедить чиновников Зульфия не может полтора года. А детское пособие женщина не получала ни разу.

С 1 января 2020 года в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения. О них Владимир Путин заявил во время своего послания Федеральному собранию.

«С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это - более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона», - заявил президент.

Детское пособие до трех лет на первого и второго ребенка - мера поддержки не новая, однако условия ее назначения существенно меняются. Раньше после полутора лет сумма выплаты уменьшалась, теперь остается прежней. Эти деньги смогут получить матери, родившие после 1 января 2018 года.

«Данный закон распространяется на малоимущих граждан, потому что, чтобы получить данное пособие, вам надо сначала получить статус малоимущего и хотя бы подтвердить, что ваш ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов. Если брать Москву, то это где-то 16 с чем-то тысяч рублей, умножаете на 2 и получаете 32 тысячи. Если ваш доход не превышает 32 тысячи, то вы имеете право на получение данных пособий», - рассказала юрист Вера Губина.

Что касается Зульфии Бахмутовой из Астрахани, то ее история -  со счастливым концом. После того, как о случившейся несправедливости узнали сначала местные СМИ, а затем и федеральные, чиновники вдруг опомнились и назначили женщине пособие.

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