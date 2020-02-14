В МИД РФ рассказали о реакции публики после слов Помпео Лаврову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как публика отреагировала на слова госсекретаря США Майка Помпео, который после встречи с Лавровым произнес на весь коридор: «Good luck».

«Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американцы в настоящее время мало кому желают что-то хорошее.

© Мария Захарова, Facebook

В пятницу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Сергей Лавров провел краткие переговоры с Майком Помпео.