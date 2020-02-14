Ростов-на-Дону отметил 77-летие освобождения от фашистов

В Ростове-на-Дону отметили 77-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Участники торжественной акции возложили цветы к памятнику павшим на фронтах Великой Отечественной войны и впервые устроили парады прямо у домов ветеранов. На праздничном концерте песни военных лет исполнил хор Турецкого.

За годы войны в донской столице погибли около 40 тысяч жителей, более 50 тысяч - попали в немецкий плен.