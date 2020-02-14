Ростов-на-Дону отметил 77-летие освобождения от фашистов
Немецкие войска занимали город дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Ростове-на-Дону отметили 77-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Участники торжественной акции возложили цветы к памятнику павшим на фронтах Великой Отечественной войны и впервые устроили парады прямо у домов ветеранов. На праздничном концерте песни военных лет исполнил хор Турецкого.
За годы войны в донской столице погибли около 40 тысяч жителей, более 50 тысяч - попали в немецкий плен.