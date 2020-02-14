Бросившая ребенка в переходе в Москве мать арестована

Суд арестовал мать, бросившую грудного ребенка в переходе в Москве. Ранее она была допрошена в СК РФ и призналась в содеянном.

Судебные органы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 28 суток. Таким образом, в заключении она пробудет до 12 апреля 2020 года. Постановление суда может быть обжаловано.

Напомним, брошенного ребенка обнаружили 12 февраля неподалеку от подземного перехода в районе станции метро «Парк Победы». Работник метрополитена, который первым увидел завернутого в одеяло малыша, незамедлительно вызвал полицию. Его мать задержали на следующий день правоохранители.