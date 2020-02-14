Названы первые обязательные программы для предустановки российского ПО

Поисковые системы и навигаторы станут первыми обязательными для предустановки на смартфоны в России программами. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что обязательная предустановка российского программного обеспечения для смартфонов заработает с 1 июля 2020 года. Однако сроки для программ разнятся.

Так, для поисковых систем, карт и навигаторов требование вступит в силу 1 июля. Затем начнется обязательная предустановка мессенджеров, соцсетей, антивирусов, а также программ для использования национальных платежных инструментов.

С 2022 года обязательными к предустановке станут те приложения, которые обеспечивают аудиовизуальный сервис, а также программы, предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских теле- и радиоканалов.

Полный перечень всех обязательных программ и приложений будет публиковаться на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что закон о запрете с 1 июля 2020 года продаж электронной техники без предустановки российского ПО в декабре 2019 года подписал Владимир Путин.