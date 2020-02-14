Лавров и Помпео провели короткую встречу в Мюнхене
Переговоры прошли во время ежегодной конференции по безопасности.
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В Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Сообщается, что переговоры прошли во время ежегодной конференции по безопасности.
Ранее Лавров обвинил США в попытке дестабилизировать Ближний Восток. Данное заявление он сделал после убийства Соединенными Штатами генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.