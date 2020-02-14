Зампред Совбеза Медведев провел совещание по вопросам противодействия короновирусу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с представителями правительства меры по предупреждению коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится на сайте Совбеза.

Отмечается, что представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а также руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти доложили Медведеву о всех предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией: предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса.

По последним данным, в мире от коронавируса скончались более 1300 человек, инфицированы почти 64,5 тысячи.