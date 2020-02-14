Путин в беседе с Зеленским заявил о недопущении искажения истории Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости искажения истории Второй мировой войны.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», - заявил российский лидер.

В ходе переговоров Путин и Зеленский коснулись различных тем, в том числе ситуации в Донбассе и выполнения минских договоренностей.

Ранее президент России заявил, что попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны имеют определенный подтекст. Об этом Путин сообщил во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.