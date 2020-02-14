Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Псковом
В результате аварии, произошедшей на трассе Санкт-Петербург - Невель, скончались 8 человек.
© Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Президент России Владимир Путин в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил ему соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области 13 февраля.
Авария произошла в первом часу ночи в четверг на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель. Там столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и большегрузный автомобиль Volvo. В результате ДТП скончались 8 человек, все они граждане Украины.
По предварительной версии, водитель одного из транспортных средств мог уснуть за рулем.