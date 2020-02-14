В СК РФ возбудили уголовное дело после жесткой посадки Ми-8 в ЯНАО

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила старший помощник главы управления по взаимодействию со СМИ Наталья Шандровская.

«По факту жесткой посадки вертолета ми-8 в ЯНАО, в результате которой погибло два человека, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц”)», - заявила представитель ведомства.

Напомним, в ЯНАО произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

В качестве основных версий случившегося правоохранители рассматривают ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные метеоусловия.