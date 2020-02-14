ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли данные турецкой стороны о потерях сирийской армии в Идлибе. По сведениям ЦПВС, Турция сообщила о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих.

Данные об этом распространяются турецким Министерством обороны. Как заявили в Центре по примирению, информация как об обстрелах, так и о потерях среди сирийских военных не соответствует действительности.

«Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц Министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации», - говорится в сообщении ЦПВС.

В Центре подчеркнули, что подобные заявления лишь способствуют эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил обстановку вокруг сирийского Идлиба, которая вызвана активностью боевиков.