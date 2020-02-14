Арестованного боксера Кушиташвили пожизненно отстранили от выступлений за сборную РФ

Арестованный после инцидента с росгвардейцем боксер Георгий Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную России. Однако, при этом в будущем он сможет попробовать себя в профессиональном боксе.

Судебные органы признали законным арест спортсмена. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили нахождение в крови боксера наркотического вещества в момент правонарушения.

«Решение следующее - пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную. Если в дальнейшем Георгий покажет себя с лучшей стороны, например, займется общественной деятельностью, и члены совета чемпионов федерации на это обратят внимание, то он сможет выступать в профессиональном боксе на территории России», - цитирует заявление генсека Федерации бокса РФ Умара Кремлева РИА Новости.

Напомним, Кушиташвили задержали в начале февраля на Фрунзенской набережной. При обыске у него был найден кокаин. По версии следствия, во время задержания спортсмен ударил сотрудника Росгвардии. Ранее суд отказался выпустить Кушиташвили из СИЗО.