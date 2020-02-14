Климатолог объявил о завершении зимы в столичном регионе

В Москве постепенно начинается переход от зимы к весне. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов поделился мнением, что холодное время года в столице завершилось.

В Москве вновь установилась теплая погода, пришедшая на смену заморозкам. Это произошло из-за переноса воздуха из Северной Атлантики. По словам Семенова, потепление продержится до конца февраля.

«В марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна», - заявил он агентству «Москва».

По оценке Семенова, зима в столицу уже не вернется. Причем, даже в случае повторного появления холодного арктического воздуха.

Ранее в Гидрометцентре дали свой прогноз погоды на март. Сообщается, что она будет находиться в пределах нормы. Теплее обычного март может оказаться на востоке и юге Коми, в Кировской области, Пермском крае и Башкирии.