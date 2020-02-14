Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России. Документы в пятницу, 14 февраля, были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о следующих заключенных: Раисе Плетневой, Павле Петрашове и Марине Чернышовой.

В указах говорится, что Плетневой будет сокращен срок лишения свободы до шести лет, Чернышовой - до пяти, Петрашов освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Отмечается, что решение принято в соответствии с принципами гуманности и вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Раиса Плетнева была осуждена за убийство мужа, Марина Чернышова - за нанесение мужу тяжких телесных повреждений, Петрашов стал виновником ДТП, в результате которого скончался водитель встречного автомобиля.