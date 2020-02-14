В РУДН открылся пункт обработки материалов для галереи «Дорога памяти»

В Российском университете дружбы народов (РУДН) открылся пункт сбора фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны для размещения в мультигалерее «Дорога памяти».

Студентов и работников вуза информируют о проекте, а также помогают оцифровать фотографии и внести данные об их родственниках, принимавших участие в войне, либо трудившихся в тылу.

Собранные материалы будут размещены в мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.