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В РУДН открылся пункт обработки материалов для галереи «Дорога памяти»

Андрей Аркадьев
16:05 14.02.2020
Собранные материалы будут размещены в мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ парке «Патриот».
В РУДН открылся пункт обработки материалов для галереи «Дорога памяти»
© Фото: ТРК "Звезда"

В Российском университете дружбы народов (РУДН) открылся пункт сбора фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны для размещения в мультигалерее «Дорога памяти».

Студентов и работников вуза информируют о проекте, а также помогают оцифровать фотографии и внести данные об их родственниках, принимавших участие в войне, либо трудившихся в тылу.

Собранные материалы будут размещены в мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.

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