В ЦПВС напомнили Минобороны Турции об ответственности за искажение фактов о ситуации в Идлибе

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии напомнили Минобороны Турции об ответственности за предоставление властям страны недостоверных данных по идлибской зоне деэскалации.

«Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации», - заявили в ЦПВС.

В сообщении отмечено, что только за текущие сутки турецкой стороной заявлено о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих.

«Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, - не соответствуют действительности», - заявили в Центре.

Центр по примирению враждующих сторон обратил внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации.

В нем также отметили, что подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции.