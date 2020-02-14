ЦПВС: безответственные заявления Турции об «обстрелах» армии САР ведут к эскалации в Идлибе

Заявления турецкой стороны о так называемых обстрелах военными Турции правительственных сил Сирии и гибели сирийских военнослужащих не соответствует действительности. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что должностные лица турецкого военного ведомства несут ответственность за предоставление недостоверных сведений руководству страны о ситуации в Идлибе.

«Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», - добавили в Центре.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил обстановку вокруг сирийского Идлиба.