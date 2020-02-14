Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки, совершенной вертолетом Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля.

«Погибли два человека. Это члены экипажа, которые оказались заблокированными в вертолете после жесткой посадки», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, по предварительным данным, вертолет авиакомпании «Скол» попал в снежную бурю, в результате чего у него сломались лопасти и воздушное судно совершило жесткую посадку с десятью пассажирами на борту. Сообщается, что во время совершения посадки вертолет перевернулся.