В Стамбуле рухнуло семиэтажное здание: видео

В центральном районе Стамбула Бахчелиэвлер обрушилось семиэтажное здание. Как уточняет Habertürk, дом был аварийным, поэтому внутри него людей не было.

Однако, как сообщает издание, под завалами находятся автомобили. Кроме того, могли пострадать прохожие. Информация о раненых сейчас уточняется.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что около рухнувшего здания собрались люди. На месте обрушения работают спасатели. Точные причины произошедшего выясняются.