Кадры подготовки военных полицейских ЮВО к конкурсу «Страж порядка»
Военнослужащие отработали навыки метания гранат и стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подразделения военной полиции южного округа приступили к подготовке к конкурсу «Страж порядка».
В программе состязаний гонки со стрельбой, метание гранат, оказание первой медицинской помощи и эвакуация раненого с поля боя, а также элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.
Армейские международные игры («АрМИ-2020») начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября.