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Путин обсудил с членами Совбеза обстановку вокруг Идлиба

Андрей Аркадьев
15:12 14.02.2020
Также обсуждалось влияние коронавируса на тренды в мировой экономике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Globallookpress Anas, Alkharboutlidpa

Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил обстановку вокруг сирийского Идлиба, которая вызвана активностью боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на Совете безопасности также обсуждалось влияние коронавируса на тренды в мировой экономике.

В заседании Совбеза РФ участвовали: глава российского правительства Михаил Мишустин, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по телефону. По словам главы Турции, диалог оказался «конструктивным и продуктивным».

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