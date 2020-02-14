В ЦДРА презентовали книгу о необычных творческих увлечениях российских военачальников

В Центральном доме российской армии имени М.В.Фрунзе представили уникальную книгу «И мастерство, и вдохновение» о творческих увлечениях советских и российских военачальников.

Герои книги - маршалы и генералы - предстают не как боевые командиры, а как художники и поэты, писатели и коллекционеры. Об этой части жизни военачальников широкой публике практически ничего не было известно.

Так, например, генерал армии Владимир Исаков является собирателем редких книг на военно-историческую тематику, многие из которых сохранились в единственном экземпляре. Всего в книге «И мастерство, и вдохновение» рассказывается о 18 военачальниках.

В их числе президент клуба военачальников, генерал армии Анатолий Куликов, генерал-лейтенант Виктор Бусловский, генерал-лейтенант Владислав Ваевский, Герой Советского Союза, вице-адмирал Рудольф Голосов, генерал-полковник Леонид Ивашов и другие.

В рамках презентации книги прошел концерт с участием артистов ЦДРА.