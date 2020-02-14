При жесткой посадке вертолета Ми-8 в ЯНАО двух человек зажало внутри
При жесткой посадке вертолета Ми-8 в ЯНАО двух человек зажало внутри.
© Фото: ТРК «Звезда»
В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В момент происшествия на его борту находились 10 человек.
По данным регионального управления МЧС РФ, возможной причиной случившегося могли стать сломавшиеся лопасти.
По предварительной информации, вертолет попал в снежную бурю неподалеку от аэропорта Сабетта и перевернулся при совершении посадки.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали как минимум два человека - члены экипажа. Они оказались зажаты внутри салона. По предварительной информации, погибших нет.