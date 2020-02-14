В Перми писавший об убийстве пациентов медбрат уволился

В Перми уволился медбрат, который якобы убивал пациентов реанимации, отключая их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

О своих деяниях мужчина сам сообщил на одном из Интернет-форумов, заявив, что таким образом погубил десять пациентов. Информация не подтвердилась, а медбрат написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Это прямое нарушение этики и деонтологии, с этим сотрудником расторгнут трудовой договор», - цитирует РИА Новости заявление краевого министра здравоохранения.

В отношении медицинского работника была проведена проверка, в ходе которой правоохранительные органы установили его непричастность к преступлению. Медбрата десятки раз проверили на детекторе лжи и провели полный комплекс следственных действий.